На Донбасі в полон потрапив льотчик-"вагнерівець"

На Донбасі ЗСУ взяли в полон льотчика-"вагнерівця".
Про це у Facebook повідомив український журналіст Юрій Бутусов.
За його даними, російський штурмовик – трофей воїнів 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців. Його приземлили 18 червня пострілом із переносного зенітно-ракетного комплексу "Голка".
Українським захисникам удалося взяти в полон російського пілота Андрія Федорчукова. Під час допиту він зізнався, що є найманцем приватної військової компанії Вагнера.
За участь у війні проти України Федорчуков отримував 205 тисяч карбованців на місяць. 18 червня він отримав наказ атакувати опорний пункт Збройних Сил України. Раніше льотчик вилітав на бомбардування українських міст.
При собі полонений окупант мав навігатор американської фірми Garmin та смартфон із програмою ПроНебо (ProNebo) для більш точної навігації.
За його даними, російський штурмовик – трофей воїнів 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців. Його приземлили 18 червня пострілом із переносного зенітно-ракетного комплексу "Голка".
Українським захисникам удалося взяти в полон російського пілота Андрія Федорчукова. Під час допиту він зізнався, що є найманцем приватної військової компанії Вагнера.
За участь у війні проти України Федорчуков отримував 205 тисяч карбованців на місяць. 18 червня він отримав наказ атакувати опорний пункт Збройних Сил України. Раніше льотчик вилітав на бомбардування українських міст.
При собі полонений окупант мав навігатор американської фірми Garmin та смартфон із програмою ПроНебо (ProNebo) для більш точної навігації.
Журналіст назвав Федорчукова "важливим призом", адже окупант до "вагнерівців" росія ставиться по-особливому.
Додамо, що Су-25 – одномісний броньований інфразвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень та вночі в умовах візуальної видимості мети, а також знищення об'єктів із заданими координатами у разі льотної погоди.
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