На Донбасі снайпер поранив українського військового

17:32 02 червня Київ, Україна

Снайпер російських-окупаційних військ, поранив українського військовослужбовця. Інцидент стався поблизу Мар'їнки.



Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

"Поблизу населеного пункту Мар'їнка кулею снайпера був поранений український військовослужбовець. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу ", - йдеться в повідомленні.

«Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей», - йдеться в повідомленні.

Підрозділи Об'єднаних сил відповіли противнику з наявного озброєння. Втрати бойовиків уточнюються.