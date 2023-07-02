На Донбасі снайпер поранив українського військового
17:32 02 червня Київ, Україна
Снайпер російських-окупаційних військ, поранив українського військовослужбовця. Інцидент стався поблизу Мар'їнки.
Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.
"Поблизу населеного пункту Мар'їнка кулею снайпера був поранений український військовослужбовець. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу ", - йдеться в повідомленні.
«Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей», - йдеться в повідомленні.
Підрозділи Об'єднаних сил відповіли противнику з наявного озброєння. Втрати бойовиків уточнюються.
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