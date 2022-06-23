На Донбасі російські війська втратили 55% свого складу - розвідка

10:58 23 червня Київ, Україна

Російські війська та сили самопроголошеної «ДНР», які беруть участь у війні в Україні, зазнали в ході боїв у Донецькій області тяжких втрат.

Про це повідомляється в новій доповіді британської військової розвідки.



За оцінками британських військових, ополченці «ДНР» втратили до 55% свого первісного особового складу, що свідчить про високе виснаження їхніх сил. Ці висновки ґрунтуються на даних, які публікує влада «ДНР».



Розвідка вважає, що подібні висновки можна значною мірою віднести і безпосередньо до російських частин, що також зазнають великих втрат. При цьому російські війська продовжують масштабну операцію, намагаючись повністю оточити місто Лисичанськ та взяти під контроль усю сусідню Луганську область.



Британська розвідка також вважає, що росія з ймовірністю готується задіяти на сході Донбасу значну кількість резервних частин. Росія вже давно вважає за краще не повідомляти про кількість жертв серед особового складу своїх військ в Україні.



Проте уповноважена з прав людини в «ДНР» Дар'я Морозова минулого тижня заявила про 2 128 загиблих та 8 897 поранених з початку 2022 року ополченців.



Ось уже кілька місяців з Донецької області надходять повідомлення про те, що цивільних осіб у примусовому порядку записують в ополченці та кидають у бій, причому у старому обмундируванні та часто зі старою зношеною зброєю, яка мала бути списана десятиліття тому, тому говорити про високий бойовий дух цих ополченців не варто.



За даними СБУ, які не можна перевірити по незалежних джерелах, деякі військовослужбовці «ДНР» порівнюють умови своєї служби з рабством та готові дезертувати.



Як заявляв ще у травні один із колишніх чиновників «ДНР» Євген Михайлов, який розчарувався в політиці свого керівництва, на передову кидають донецьких резервістів, які не пройшли належного курсу військової підготовки, оскільки росія перестала відправляти на фронт новобранців.



Цього тижня адміністрація «ДНР» навіть почала пропонувати річні контракти всім іноземним найманцям, які бажають вступити до армії «ДНР».