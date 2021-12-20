На Донбасі загинув 20-річний боєць

19:25 02 квітень Київ, Україна

На Донбасі помер 20-річний вінничанин Олексій Саєнко. Протягом сьогоднішнього дня російські окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони в п'ятницю, 2 квітня.



Відзначається, що обставини його смерті уточнюються.



"Солдат Олексій Миколайович Саєнко 2000 року народження родом з села Сподахи Вінницького району. Він був призваний на строкову військову службу Немирівським РВК 16 червня 2020 року, згодом підписав контракт", - йдеться в повідомленні.



У бійця залишилися батько і мати, а також брат-близнюк і сестра.



Також повідомляється, що сепаратисти 14 разів обстріляли позиції ЗСУ біля Пищевика, Красногорівки, Гнутового, Водяного, Світлодарська та Новотошківського.



Недалеко від Золотого-4 сепаратисти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Світлодарська і Новотошківського - використовували великокаліберні кулемети і гранатомети різних систем.



Поблизу Пищевика, Красногорівки і Гнутового противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а біля селища Дослідне - з протитанкового ракетного комплексу. Близько Водяного, на Приазов'ї, сепаратисти використовували протитанкові гранатомети.



"В результаті ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення. Військовослужбовцям оперативно надана необхідна медична допомога", - сказано в повідомленні.



Напередодні біля Шумів сепаратисти поранили бійця ЗСУ. Сепаратисти обстріляли позиції українських військових на Донбасі з автоматичних гранатометів.