На Донбасі частина мешканців залишилася без водопостачання - мер

13:01 15 серпня Київ, Україна

На фільтрувальній станції не дозволяють проводити ремонт постійні обстріли.

Про це у Telegram-каналі повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін.

"Продовжується робота щодо відновлення водопостачання нашого регіону. Напередодні енергетикам вдалося обстежити Карлівську фільтрувальну станцію, яка була знеструмлена внаслідок бойових дій минулої суботи. Але проводити ремонт не дозволяють постійні обстріли. Якщо їх не буде, енергетики зможуть виїхати на місце для відновлення електропостачання», - йдеться у повідомленні мера.

Також Требушкін нагадав, що у Покровській громаді діють свердловини загального доступу, де можна набрати воду.



Вони знаходяться:

Покровськ: територія водоканалу та вул. Шмідта, 3





Родинське: вул. Залізнична, 1





с. Шевченко: ПНР-20





питна вода доступна у Покровську в магазині Лазурний, котельня №1.

Свердловини працюють з 7:00 до 21:00.



Карлівська фільтрувальна станція постачає воду до Білозерського, Білицького, Гірника, Добропілля, Мирнограда, Новогродівки, Покровська, Селідового та Українськ.



Внаслідок бойових дій вона була знеструмлена 24 липня. Але згодом станцію запустили після проведення всіх налагоджувальних робіт, водопостачання було відновлено. Але минулої суботи, 13 серпня, станція знову залишилася без електропостачання.