На Донбасі частина мешканців залишилася без водопостачання - мер

На фільтрувальній станції не дозволяють проводити ремонт постійні обстріли.
Про це у Telegram-каналі повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін.
Також Требушкін нагадав, що у Покровській громаді діють свердловини загального доступу, де можна набрати воду.
Вони знаходяться:
Вони знаходяться:
- Покровськ: територія водоканалу та вул. Шмідта, 3
- Родинське: вул. Залізнична, 1
- с. Шевченко: ПНР-20
- питна вода доступна у Покровську в магазині Лазурний, котельня №1.
Свердловини працюють з 7:00 до 21:00.
Карлівська фільтрувальна станція постачає воду до Білозерського, Білицького, Гірника, Добропілля, Мирнограда, Новогродівки, Покровська, Селідового та Українськ.
Внаслідок бойових дій вона була знеструмлена 24 липня. Але згодом станцію запустили після проведення всіх налагоджувальних робіт, водопостачання було відновлено. Але минулої суботи, 13 серпня, станція знову залишилася без електропостачання.
Карлівська фільтрувальна станція постачає воду до Білозерського, Білицького, Гірника, Добропілля, Мирнограда, Новогродівки, Покровська, Селідового та Українськ.
Внаслідок бойових дій вона була знеструмлена 24 липня. Але згодом станцію запустили після проведення всіх налагоджувальних робіт, водопостачання було відновлено. Але минулої суботи, 13 серпня, станція знову залишилася без електропостачання.
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