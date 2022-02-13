10:29 29 вересень Київ, Україна

29 вересня на Facebook з'явилася інформація від пресцентру операцій Об'єднаних сил (ООС). Там було написано про те, що 28 вересня на Донбасі бойовики п'ять разів порушили домовленості про перемир'я.



Всі випадки зафіксовані в Донецькій області.



"Збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. У ранкові години недалеко від населеного пункту Старогнатівка противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а у вечірній час - зі станкового протитанкового гранатомета. Поблизу Авдіївки ворог провокував наших військових зі стрілецької зброї і великокаліберного кулемета. Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані біля населеного пункту Шуми. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю і підствольний гранатомет", - йдеться в повідомленні.



У штабі ООС відзначили, що серед військовослужбовців збройних сил України втрат і поранень в результаті стрілянини бойовиків немає.



Об'єднані сили не відповідали на обстріли, підкреслили в пресцентрі.



У зведенні за 28 вересня станом на 18.00 штаб ООС інформував про один обстріл.