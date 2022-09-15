На Дніпропетровщині затримали двох колаборантів

Правоохоронці повідомили про підозру двом мешканцям Дніпропетровщини у колабораційній діяльності.
Про це у четвер, 15 вересня, повідомляє Офіс Генпрокурора.
Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, використовуючи власні облікові записи в забороненій соціальній мережі, мешканка м. Кривий Ріг та мешканець м. Павлоград неодноразово поширювали повідомлення із підтримкою дій держави-агресора та схваленням тимчасової окупації частини території України.
У ході обшуку за місцем проживання підозрюваних правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, яка використовувалась у протиправній діяльності.
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