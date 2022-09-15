На Дніпропетровщині затримали двох колаборантів

14:46 15 вересня Київ, Україна

Правоохоронці повідомили про підозру двом мешканцям Дніпропетровщини у колабораційній діяльності.



Про це у четвер, 15 вересня, повідомляє Офіс Генпрокурора.



Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, використовуючи власні облікові записи в забороненій соціальній мережі, мешканка м. Кривий Ріг та мешканець м. Павлоград неодноразово поширювали повідомлення із підтримкою дій держави-агресора та схваленням тимчасової окупації частини території України.

"Чоловік у своїх антиукраїнських повідомленнях стверджував, що збройна агресія росії проти України - це "боротьба з нацизмом", схвалював проєкт Новоросія, чим публічно закликав до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території України. Жінка у поширеному контенті підтримувала президента країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

У ході обшуку за місцем проживання підозрюваних правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, яка використовувалась у протиправній діяльності.