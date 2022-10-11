На Дніпропетровщині запроваджують режим тотальної економії електроенергії через обстріли

17:18 11 жовтня Київ, Україна

Внаслідок ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини в області вводять режим тотальної економії електроенергії.



Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Росіяни потрапили ракетами з енергетичної інфраструктури у Павлоградському та Кам'янському районах. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла". В області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура", - зазначив Резніченко.



За його словами, зараз роботу почали всі служби. Рятувальники вже ліквідують наслідки прильотів.



А енергетики відновлюють обладнання та утримують роботу системи.



Глава ОВА закликав мешканців економити електрику.