На Дніпропетровщині запроваджують режим тотальної економії електроенергії через обстріли
17:18 11 жовтня Київ, Україна
Внаслідок ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини в області вводять режим тотальної економії електроенергії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.
"Росіяни потрапили ракетами з енергетичної інфраструктури у Павлоградському та Кам'янському районах. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла". В області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура", - зазначив Резніченко.
За його словами, зараз роботу почали всі служби. Рятувальники вже ліквідують наслідки прильотів.
А енергетики відновлюють обладнання та утримують роботу системи.
Глава ОВА закликав мешканців економити електрику.
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