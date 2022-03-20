На Дніпропетровщині зіткнулися легковик і мікроавтобус, є жертви

08:12 22 червня Київ, Україна

У селі Покровське Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП за участю легкового автомобіля і мікроавтобуса, загинули 2 людини, ще 8 осіб отримали травми різного ступеня.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС 22 червня.

"21 червня в результаті зіткнення двох автомобілів - «ВАЗ 2111» та мікроавтобуса «Mercedes-Benz SPRINTER» - загинули 2 людини (пасажири мікроавтобуса) та постраждали 8 осіб, серед них двоє дітей. Постраждалих госпіталізували в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що 24-річний водій автомобіля «ВАЗ» виїхав на перехрестя з другорядної дороги і не надав перевагу автомобілю «Mercedes Sprinter». Внаслідок ДТП двоє пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Водій і 21-річна пасажирка автомобіля «ВАЗ», а також шість пасажирів «Mercedes» отримали тілесні ушкодження.



Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Водій автомобіля «ВАЗ» затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Поліція встановлює всі обставини ДТП.