На деокупованих територіях правоохоронці щодня фіксують до 200 військових злочинів росії

На звільнених територіях українські правоохоронці щодня фіксують до двохсот військових злочинів, скоєних росіянами. Також понад 70 тисяч квадратних кілометрів у десяти областях потребують розмінування.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
На звільнених від ворога українських територіях щодня фіксується до двохсот кривавих військових злочинів, скоєних російськими окупантами.
Водночас у Генштабі зазначили, що мінна небезпека у звільнених містах та селах залишається високою, понад 70 тисяч квадратних кілометрів у десяти областях заміновані боєприпасами та вибуховими речовинами.
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