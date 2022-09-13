На деокупованих територіях правоохоронці щодня фіксують до 200 військових злочинів росії

11:25 13 вересня Київ, Україна

На звільнених територіях українські правоохоронці щодня фіксують до двохсот військових злочинів, скоєних росіянами. Також понад 70 тисяч квадратних кілометрів у десяти областях потребують розмінування.



Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На звільнених від ворога українських територіях щодня фіксується до двохсот кривавих військових злочинів, скоєних російськими окупантами.

"Сили оборони вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя до звільнених громад", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Генштабі зазначили, що мінна небезпека у звільнених містах та селах залишається високою, понад 70 тисяч квадратних кілометрів у десяти областях заміновані боєприпасами та вибуховими речовинами.