На Чернігівському кордоні утворилися кілометрові пробки вантажівок

16:10 14 квітень Київ, Україна

У Чернігівській області на прикордонних пунктах пропуску Сеньківка, Бачівськ і Нові Яриловичі скупчилися кілометрові пробки з вантажного автотранспорту. Водії в очікуванні своєї черги проводять по 13-17 годин.

Про це заявила глава пресслужби Чернігівського прикордонного загону, підполковник Галина Шеховцова в середу, 14 квітня.



"Перед великодніми днями зростає попит на овочі і фрукти, відповідно збільшується кількість вантажівок, які їх перевозять", - пояснила Шеховцова.



За її словами, в чергах стоять транзитні фури - переважно з Грузії, Молдови, Сербії, Туреччини, звідки експортуються зазначені продукти.



У свою чергу прессекретарка Північної митниці Держмитслужби Анна Олексієнко говорить, що скупчення вантажівок на кордоні пов'язане з неритмічним здійсненням митного оформлення в суміжних пунктах пропуску Росії (Нові Юрковичі і Троєбортне). Ситуація триває з жовтня 2020 року і вже стає нормою.



"Раніше скупчення машин було на вихідних, а зараз це вже постійно", - додала прессекретарка.



На цей момент перед пунктом пропуску Сеньківка в черзі на виїзд з України вранці 14 квітня стояли 175 транспортних засобів комерційного призначення. Час їхнього очікування перевищує 13 годин. Перед п/п Бачівськ зібралися 70 фур, водіям доводиться чекати виїзду більше ніж 17 годин. У Нових Яриловичах, на українсько-білоруському кордоні, стільки ж вантажівок стоять на в'їзді на митну територію України. Вони чекають пропуску близько трьох годин. У білоруському п/п Нова Гута з білоруської сторони черг транспортних засобів немає.