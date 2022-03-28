На Чернігівщині лоб в лоб зіткнулися легковик і маршрутка, постраждали 9 осіб

Поліція з'ясовує обставини ДТП за участю мікроавтобуса і легковика, в якій постраждали дев'ять осіб.
За інформацією ГУ Нацполіції в області, водій легковика не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, скоївши лобове зіткнення з мікроавтобусом.
Відзначається, що аварія сталася 28 червня на 91 км автомобільної дороги Київ-Чернігів-Нові Яриловичі біля зупинки села Лемеші.
В результаті аварії до лікарів звернулися дев'ять осіб, в тому числі обидва водії.
Водій легковика отримав важкі травми і був госпіталізований в реанімаційне відділення Козелецької центральної районної лікарні.
Причини аварії з'ясовує слідство. Вилучено відеореєстратор. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження.
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