На Чернігівщині лоб в лоб зіткнулися легковик і маршрутка, постраждали 9 осіб

15:04 29 червня Київ, Україна

Поліція з'ясовує обставини ДТП за участю мікроавтобуса і легковика, в якій постраждали дев'ять осіб.



За інформацією ГУ Нацполіції в області, водій легковика не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, скоївши лобове зіткнення з мікроавтобусом.



Відзначається, що аварія сталася 28 червня на 91 км автомобільної дороги Київ-Чернігів-Нові Яриловичі біля зупинки села Лемеші.

"Водій автомобіля Опель Вектра, рухаючись в напрямку Чернігова, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв лобове зіткнення з маршрутним автобусом Мерседес Спринтер. У салоні мікроавтобуса знаходилися 19 пасажирів", - повідомляє ГУ Нацполіції в Чернігівській області.

В результаті аварії до лікарів звернулися дев'ять осіб, в тому числі обидва водії.



Водій легковика отримав важкі травми і був госпіталізований в реанімаційне відділення Козелецької центральної районної лікарні.



Причини аварії з'ясовує слідство. Вилучено відеореєстратор. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження.