На Чернігівщині затримано агента ФСБ - СБУ

10:31 16 листопада Київ, Україна





Повідомляється, що він приховано збирав інформацію про місця дислокації та переміщення українських військ на території регіону: дані про кількість особового складу, військову техніку та озброєння Сил оборони поблизу державного кордону. Служба безпеки впіймала агента ФСБ під час контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівщини. Про це повідомляє пресслужба СБУ Повідомляється, що він приховано збирав інформацію про місця дислокації та переміщення українських військ на території регіону: дані про кількість особового складу, військову техніку та озброєння Сил оборони поблизу державного кордону.

"За даними слідства, затриманим виявився громадянин росії, який вже кілька років проживав в одному з прикордонних селищ Чернігівської області та займався пасажирськими перевезеннями. Крім цього, він періодично їздив до росії, де відвідував своїх родичів та вирішував особисті питання. Таким чином, потрапив у поле зору спецслужб країни-агресора", - зазначають у СБУ.

Встановлено, що під час однієї з таких поїздок його завербував кадровий співробітник ФСБ для розвідувально-підривної діяльності на півночі України.

"Для цього ворожий агент отримав оперативний псевдонім та докладні інструкції щодо збору та способів передачі секретних відомостей. Для комунікації застосовувалися анонімні месенджери", - йдеться у повідомленні.

Затриманого повідомлено про підозру та взято під варту.