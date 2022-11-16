На Чернігівщині затримано агента ФСБ - СБУ

Служба безпеки впіймала агента ФСБ під час контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівщини. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Повідомляється, що він приховано збирав інформацію про місця дислокації та переміщення українських військ на території регіону: дані про кількість особового складу, військову техніку та озброєння Сил оборони поблизу державного кордону.
Повідомляється, що він приховано збирав інформацію про місця дислокації та переміщення українських військ на території регіону: дані про кількість особового складу, військову техніку та озброєння Сил оборони поблизу державного кордону.
Встановлено, що під час однієї з таких поїздок його завербував кадровий співробітник ФСБ для розвідувально-підривної діяльності на півночі України.
Затриманого повідомлено про підозру та взято під варту.
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