На Чернігівщині затримали агента спецслужб білорусі

Фахівці СБУ у Чернігівській області затримали шпигуна, який працював на спецслужби білорусі. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Наприкінці 2022 року співробітники СБУ затримали ворожого агента, який збирав розвіддані про Сили оборони у прикордонних районах на півночі України. Агентом виявився мешканець Чернігівщини, який організував канал нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку.
Наприкінці 2022 року співробітники СБУ затримали ворожого агента, який збирав розвіддані про Сили оборони у прикордонних районах на півночі України. Агентом виявився мешканець Чернігівщини, який організував канал нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку.
Отримані відомості ворожий агент намагався передати до росії через одного з ухилянтів, якого він збирався переправити через кордон поза контрольно-пропускними пунктами.
Слідчі Служби безпеки повідомили білоруському агенту про підозру у державній зраді, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами, а також в організації незаконної переправки осіб через державний кордон України.
Слідчі Служби безпеки повідомили білоруському агенту про підозру у державній зраді, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами, а також в організації незаконної переправки осіб через державний кордон України.
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