На Чернігівщині затримали агента спецслужб білорусі

15:35 04 січня Київ, Україна

Фахівці СБУ у Чернігівській області затримали шпигуна, який працював на спецслужби білорусі. Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Наприкінці 2022 року співробітники СБУ затримали ворожого агента, який збирав розвіддані про Сили оборони у прикордонних районах на півночі України. Агентом виявився мешканець Чернігівщини, який організував канал нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку.

"У ході досудового розслідування було виявлено нові факти злочинної діяльності затриманого: встановлено, що він проводив розвідувально-підривну діяльність у регіоні на користь спецслужб білорусі. Саме для них зловмисник збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів сил оборони на території області. Особливу увагу звертав на місця проживання командного складу українських військ”, - йдеться у повідомленні СБУ.

Отримані відомості ворожий агент намагався передати до росії через одного з ухилянтів, якого він збирався переправити через кордон поза контрольно-пропускними пунктами.



Слідчі Служби безпеки повідомили білоруському агенту про підозру у державній зраді, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами, а також в організації незаконної переправки осіб через державний кордон України.