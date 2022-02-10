На Чернігівщині продовжують залишатися без електроенергії 17 населених пунктів

В результаті негоди в Україні станом на суботу, 19 вересня, залишаються знеструмлені 17 населених пунктів у Чернігівській області, повідомляє ДСНС.
Днем раніше в Чернігівській області було знеструмлено 206 населених пунктів, ще 85 - у Київській та Житомирській.
За день в Чернігівській області відновили електропостачання у 189 населених пунктах.
За день в Чернігівській області відновили електропостачання у 189 населених пунктах.
"Станом на 7.00 19 вересня в результаті ускладнення погодних умов 17-18 вересня (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 17 населених пунктів у Чернігівській області", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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