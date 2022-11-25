На Чернігівщині засудили до 10 років російського військового злочинця

18:45 25 листопада Київ, Україна

Військового росії, який знущався з мирних жителів Ніжинського району Чернігівської області, засудили на 10 років позбавлення волі.



Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"28 березня під час окупації армією росії села Старий Биків Ніжинського району обвинувачений жорстоко поводився з місцевими жителями. Він відбирав у них мобільні телефони та заощадження", - сказано в повідомленні.

Погрожуючи розстрілом, він вимагав дані про розташування військовослужбовців ЗСУ. Не отримавши необхідні відомості, військовий рф утримував одну з місцевих жінок зі зв'язаними за спиною руками та заклеєними скотчем очима протягом трьох діб у погребі без води та їжі. При цьому постійно погрожував жінці фізичним та сексуальним насильством.



Зазначається, що суд визнав окупанта винним у порушенні законів та звичаїв війни та призначив йому 10 років позбавлення волі.