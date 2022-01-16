На Чернігівщині діти наїлися грибів: одна дівчинка померла, троє у важкому стані

15:57 30 квітень Київ, Україна

У Чернігові від харчового отруєння грибами, не приходячи до тями, помер семирічна дитина.

Про це в п'ятницю, 30 квітня, повідомляє УНІАН.



Відзначається, що двоє з чотирьох дітей були моментально госпіталізовані, вони перебували у важкому стані - це 5-річна дівчинка і її 7-місячний брат. Пізніше госпіталізували і інших дітей.



Дівчинка перебувала в комі, її під’єднали до апарату штучного дихання. Врятувати дитину не вдалося, відмовили внутрішні органи.



Троє інших дітей (7 місяців, 3 і 6 років) залишаються в реанімації у важкому стані