На Черкащині чоловік зірвав і спалив Державний прапор

19:02 10 серпня Київ, Україна

У селі Петрушки на Черкащині чоловік в стані алкогольного сп'яніння зірвав прапор України з адмінбудівлі і спалив його.



Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у вівторок, 10 серпня.



За даними слідства, в ніч на 8 серпня житель села Глушки 2002 року народження відпочивав з компанією в селі Петрушки. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, молодий чоловік раптово зірвав Державний прапор України з адміністративної будівлі, кинув його на землю і підпалив.





Поліція затримала чоловіка. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про наругу над державними символами (ч.1 ст.338 КК України).

Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.