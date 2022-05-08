На Черкащині зафіксовано мор щуки, окуня і судака. ФОТО

19:14 04 серпня Київ, Україна

Понад шістдесят екземплярів риби, що спливла на поверхню річки Рос, довелося виловити місцевому рибоохоронному патрулю. Масовий замор риби стався біля села Яблунівка Звенигородського району.

Про це повідомив Черкаський рибоохоронний патруль.



"Під час візуального обстеження на цій ділянці вода мала специфічний затхлий запах і спостерігався підхід малька риби на поверхні води", - йдеться в повідомленні.



Зазначено, що на момент обстеження виявлено близько шести сотень екземплярів загиблої риби - переважали хижаки - окунь, щука, судак.



Фахівці відібрали проби води на гідрохімічний аналіз для встановлення причин мору.