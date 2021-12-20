На Бурштинській ТЕС могла трапитися аварія з викидом миш'яку у водосховище

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Про це йдеться у



Бурштинська теплоелектростанція розташована біля міста Бурштин Івано-Франківської області. Тепер нею володіють структури олігарха Ріната Ахметова, а незадовго до того, як стати прем'єром, станцією керував Денис Шмигаль.



ТЕС не вперше стає об'єктом критики як з боку українських, так і міжнародних екологів. За даними британського аналітичного центру Ember, українські теплоелектростанції – головні забруднювачі у Європі. А Бурштинська ТЕС – перша на континенті за масштабами викидів двоокису сірки, що сприяє хронічним захворюванням дихальних шляхів.



Незважаючи на це, станція, як зазначають журналісти, важлива для економіки, тому що експортує електроенергію в ЄС і є монополістом у цій сфері.



Про аварію розслідувачі дізналися 1 листопада, отримавши фото з наслідками прориву, а незабаром про випадок написали місцеві екоактивісти та підтвердили колишні працівники. Бурштинська ТЕС через два дні на сторінці у Фейсбуці двічі повідомляла про відключення енергоблоку, проте ці повідомлення видалялися невдовзі після публікації.



Офіційно про те, що прорвало колектор, на станції повідомили майже через тиждень після аварії – 7 листопада. За версією керівництва, прорив стався в ніч із 2 на 3 листопада на території 4100 квадратних метрів колишньої пожежної частини. Керівництво Бурштинської теплоелектростанції, що належить ДТЕК Ріната Ахметова , ймовірно, приховало факт аварії на золошлакопроводі з небезпечними речовинами, що могло спричинити попадання важких металів у Бурштинське водосховище, а звідти до Дністра.Про це йдеться у розслідуванні Схем Бурштинська теплоелектростанція розташована біля міста Бурштин Івано-Франківської області. Тепер нею володіють структури олігарха Ріната Ахметова, а незадовго до того, як стати прем'єром, станцією керував Денис Шмигаль.ТЕС не вперше стає об'єктом критики як з боку українських, так і міжнародних екологів. За даними британського аналітичного центру Ember, українські теплоелектростанції – головні забруднювачі у Європі. А Бурштинська ТЕС – перша на континенті за масштабами викидів двоокису сірки, що сприяє хронічним захворюванням дихальних шляхів.Незважаючи на це, станція, як зазначають журналісти, важлива для економіки, тому що експортує електроенергію в ЄС і є монополістом у цій сфері.Про аварію розслідувачі дізналися 1 листопада, отримавши фото з наслідками прориву, а незабаром про випадок написали місцеві екоактивісти та підтвердили колишні працівники. Бурштинська ТЕС через два дні на сторінці у Фейсбуці двічі повідомляла про відключення енергоблоку, проте ці повідомлення видалялися невдовзі після публікації.Офіційно про те, що прорвало колектор, на станції повідомили майже через тиждень після аварії – 7 листопада. За версією керівництва, прорив стався в ніч із 2 на 3 листопада на території 4100 квадратних метрів колишньої пожежної частини.

Команда журналістів, що приїхала на місце, змогла зняти безпілотником територію навколо ТЕС і оцінити масштаб затоплення до 10 гектарів. Також журналісти зняли на відео, як воду з територій підтоплення відкачували у водосховище. Аналіз відкачаної рідини показав перевищення допустимої норми миш'яку, а у відібраних зразках з водосховища перевищення не було виявлено.



Водночас у 2019-му замовлене Київському інституту імені Кундієва райдержадміністрацією Івано-Франківської області дослідження води, повітря та землі навколо Бурштинського водосховища виявило у воді сурму.



“Перевищують показники у всіх пробах, крім двох: одного – у Бурштині, та одного – у Галичі, у 3–5 разів у середньому. Сурма - це метал важкий, він псує здоров'я людям, які вживають цю воду. Тобто вода – не питна”, – розповідає місцевий екоактивіст Олексій Олійник.



Представників Держекоінспекції, які приїхали на Бурштинську ТЕС після можливої аварії, на територію не пустили і зробили це не вперше. Одну із перевірок не пустили на підприємство, коли його очолював Денис Шмигаль.



За словами тимчасового виконавця обов'язків голови Державної екологічної інспекції Дмитра Заруби, через недопуск фахівці 11 листопада звернулися до поліції. Проте, щоб кримінальне провадження рухалося, екологічна інспекція має нарахувати збитки, потрапивши на станцію, куди її не пускають.



За недопуск станцію можуть оштрафувати на 800 гривень.



ТЕС мають перевіряти фахівці та з інших відомств, зокрема "Укренерго", СБУ та структури з управління Міністерства енергетики. На запити у спецслужбі не відповіли, а в "Укренерго" та Держенергонагляді повідомили, що фіксували лише ті проблеми, де йшлося про аварії, про які повідомив сам ДТЕК. Аварію, про яку йдеться у розслідуванні, не інспектували.



Нагадаємо, як свідчать дослідження, викиди вугільних ТЕС призводять до тисяч смертей в Україні та ЄС.