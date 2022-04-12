На Буковині в осіб призовного віку просили за сприяння у переході кордону 4 500 доларів

13:11 12 квітня Київ, Україна

У Чернівецькій області правоохоронці затримали двох місцевих жителів, які налагодили канал незаконної міграції чоловіків призовного віку за кордон. Про це у вівторок, 12 квітня, повідомляє Офіс Генпрокурора.



За даними слідства, мешканка Боян Чернівецького району спільно з односельцем налагодили схему незаконної міграції за кордон громадян України – чоловіків, яким заборонено залишати межі держави.



Правоохоронці затримали підозрюваних під час спроби доставити за 4 500 доларів військовозобов'язаного до Румунії.



Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів затриманим. Також встановлюються інші особи, які причетні до скоєння правопорушення.