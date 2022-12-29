На блокпостах Херсонщини поліціянти затримали 28 колаборантів

15:50 29 грудня Київ, Україна

На території деокупованої Херсонщини правоохоронці зупинили на блокпостах 28 осіб, які підозрюються у співпраці з росіянами.

Про це повідомили у МВС.

На цей час у регіоні працюють 27 блокпостів, на яких чергують працівники Держприкордонслужби, СБУ, військовослужбовці Нацгвардії, ЗСУ та Військової служби правопорядку.



Вони перевіряють транспортні засоби, щоби на підконтрольні території не потрапили зброя, вибухівка, наркотики та інші заборонені предмети, перевіряють осіб на можливу співпрацю з російськими окупантами.