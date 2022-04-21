На Бірючий і Кирилівку обрушилися смерчі. ВІДЕО

Сьогодні відпочивальники Кирилівки і острова Бірючий стали свідками одразу двох смерчів.
Відео природного явища опублікував РІА Мелітополь.
Повідомляється, що зараз над курортним селищем проходить шторм з градом і шквальним вітром. За один день тут пролетіли два смерчі.
Відпочивальники зняли на відео смерч, який з'явився над Азовським морем. А на узбережжі Бірючого острова утворився ще один смерч, набагато більших розмірів.
Повідомляється, що зараз над курортним селищем проходить шторм з градом і шквальним вітром. За один день тут пролетіли два смерчі.
Відпочивальники зняли на відео смерч, який з'явився над Азовським морем. А на узбережжі Бірючого острова утворився ще один смерч, набагато більших розмірів.
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