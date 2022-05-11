На "Азовсталі" загинув чемпіон Києва з боксу Артем Моша

20:10 11 травня Київ, Україна





Про це у Фейсбуці У неділю, 8 травня, на території комбінату "Азовсталь" у Маріуполі загинув чемпіон Києва з боксу Артем Моша.Про це у Фейсбуці повідомила його мати Ірина Єгорченко та Київська федерація боксу



“Він загинув гідно, захищаючи Україну. Бог забрав його додому. Дякую всім, хто стояв поруч, молився, боровся... Ти був дуже добрим сином. Побачимося, синку, на небі. Мама, яка любить і чекає на зустріч. Ми побачимося. Дякую за мирне небо", - написала мати загиблого військового.



"Земля пухом нашому хлопцю. Він по-справжньому любив свою батьківщину. Співчуття рідним та близьким Артема. Пам'ятаємо тебе всією боксерською сім'єю!", - повідомили у пресслужбі федерації.