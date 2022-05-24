На Азовсталі підірвалися на міні сапери РФ

16:39 24 травня Киев, Украина

Четверо російських саперів підірвалися на міні під час розмінування "Азовсталь".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

"Маріуполь. При розмінуванні "Азовсталі" четверо російських саперів підірвалися на міні. Один - у тяжкому стані, двоє - середнього ступеня, і один отримав легкі поранення. Вважаю, що новина, яку можна вважати хорошою. Відплата невідворотна. Слава Україні!!", - написав він.

Захисники міста – бійці полку "Азов", і чимало місцевих мешканців знайшли притулок від супротивника на "Азовсталі".