На 7 ранку в Україні без електроенергії перебували 353 населених пункти

09:53 30 липня Київ, Україна

Монтери обленерго зайняті відновленням ЛЕП, які були пошкоджені в результаті вчорашньої стихії. За даними на сьогоднішній ранок без електроенергії перебували 353 населених пункти в 13 областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



"Станом на 7:00 30 липня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 353 населених пункти в 13 областях", - йдеться в повідомленні.



Уточнюється, що без електропостачання залишилися такі області: Київська - 102, Чернівецька - 71, Чернігівська - 39, Хмельницька - 28, Дніпропетровська - 21, Донецька - 20, Житомирська - 20, Кіровоградська - 13, Запорізька - 12, Сумська - 10, Черкаська - 9, Луганська - 6 і Херсонська - 2.



До відновлення електропостачання залучено аварійні бригади обленерго.