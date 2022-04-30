На 7 ранку в Україні без електроенергії перебували 353 населених пункти

Монтери обленерго зайняті відновленням ЛЕП, які були пошкоджені в результаті вчорашньої стихії. За даними на сьогоднішній ранок без електроенергії перебували 353 населених пункти в 13 областях.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 7:00 30 липня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 353 населених пункти в 13 областях", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що без електропостачання залишилися такі області: Київська - 102, Чернівецька - 71, Чернігівська - 39, Хмельницька - 28, Дніпропетровська - 21, Донецька - 20, Житомирська - 20, Кіровоградська - 13, Запорізька - 12, Сумська - 10, Черкаська - 9, Луганська - 6 і Херсонська - 2.
До відновлення електропостачання залучено аварійні бригади обленерго.
"Станом на 7:00 30 липня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 353 населених пункти в 13 областях", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що без електропостачання залишилися такі області: Київська - 102, Чернівецька - 71, Чернігівська - 39, Хмельницька - 28, Дніпропетровська - 21, Донецька - 20, Житомирська - 20, Кіровоградська - 13, Запорізька - 12, Сумська - 10, Черкаська - 9, Луганська - 6 і Херсонська - 2.
До відновлення електропостачання залучено аварійні бригади обленерго.
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