На 102-му році життя помер видатний український вчений Борис Патон

20:11 19 серпень Київ, Україна

Великий вчений, багаторічний голова Нацакадемії наук України, якому належить більше 400 винаходів, пішов з життя на 102 році.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на звістку про втрату великого вченого і прокоментував її в своєму Telegram-каналі, тим самим підтвердивши сумну новину.

"Металург, інженер, винахідник, викладач. Перший нагородження званням Героя України. Академік. Геній. Легенда ... Є багато слів, якими можна описати Бориса Євгеновича Патона. Однак немає таких слів, які в повній мірі могли б розкрити масштаб його особистості. І масштаб тієї втрати, яку сьогодні зазнала наша країна. У віці 101 року від нас пішов великий українець ", - написав президент.

Він також щиро подякував долі за те, що в житті йому випала нагода особисто поспілкуватися з Борисом Євгеновичем.

"Це була грандіозна особистість. Важко писати про нього в минулому часі. Мої щирі співчуття родині та близьким Бориса Євгеновича. Вічна пам'ять! "- висловив скорботу президент.

Крім того інформацію підтвердив секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що формується державна комісія з похорону, яка буде вирішувати основні питання, оскільки у вченого фактично немає родичів.