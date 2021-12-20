МВС закликає громадян не затримувати полтавського терориста

МВС звернулося до громадян України з попередженням про небезпеку спроб самостійно захопити терориста, який захопив у заручники офіцера поліції. За наявними даними, злочинець відпустив заручника і зник.
Пошуки підозрюваного тривають.
Чоловік, який викрав автомобіль в Полтаві і взяв в заручники співробітника поліції, може бути небезпечний. Про це повідомив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.
За його словами, пошуки зловмисника тривають.
У Полтаві 23 липня проводили спецоперацію із затримання підозрюваного у викраденні автомобіля. В ході операції злочинець взяв у заручники рядового співробітника поліції; пізніше начальник департаменту карного розшуку облуправління поліції полковник Шиян обміняв себе на рядового поліцейського. Терористові надали службовий автомобіль, на якому він попрямував в сторону Києва. Потім він відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.
Зловмисника звуть Роман Скрипник, він був раніше судимий за крадіжку, зберігання та збут наркотиків.
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