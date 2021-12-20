МВС закликає громадян не затримувати полтавського терориста

23:25 23 липень Київ, Україна

МВС звернулося до громадян України з попередженням про небезпеку спроб самостійно захопити терориста, який захопив у заручники офіцера поліції. За наявними даними, злочинець відпустив заручника і зник.

Пошуки підозрюваного тривають.

Чоловік, який викрав автомобіль в Полтаві і взяв в заручники співробітника поліції, може бути небезпечний. Про це повідомив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

«Оскільки людина може бути дуже небезпечний, самостійно не треба пробувати його затримувати. Це зроблять поліцейські рано чи пізно », - сказав Шевченко.

За його словами, пошуки зловмисника тривають.

«Пошуки чоловіка, який захопив у заручники поліцейського, тривають. Думаю, що вони завершаться успішно », - сказав він.

У Полтаві 23 липня проводили спецоперацію із затримання підозрюваного у викраденні автомобіля. В ході операції злочинець взяв у заручники рядового співробітника поліції; пізніше начальник департаменту карного розшуку облуправління поліції полковник Шиян обміняв себе на рядового поліцейського. Терористові надали службовий автомобіль, на якому він попрямував в сторону Києва. Потім він відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.

Зловмисника звуть Роман Скрипник, він був раніше судимий за крадіжку, зберігання та збут наркотиків.