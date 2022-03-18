Чоловікові, який розстріляв подружжя біля суду в Миколаєві, дали довічний термін

10:00 16 червня Київ, Україна

Як стало відомо, Жовтневий районний суд Миколаєва виніс вирок 52-річному чоловікові за подвійне вбивство. Нагадаємо, що 30 січня 2019 житель Миколаєва з рушниці розстріляв подружню пару з Одеси біля будівлі Ленінського райсуду Миколаєва. За повідомленням пресслужби прокуратури Миколаївської області, вбивцю засудили до довічного позбавлення волі.

"Засуджений і його жертви були опонентами у справі, яка розглядалася в райсуді щодо боргових зобов'язань. Суд виніс рішення на користь подружжя. Коли учасники вийшли з будівлі суду, зловмисник дістав з машини вогнепальну зброю і зробив кілька пострілів в чоловіка і жінку. Постраждалі отримали смертельні поранення", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Уточнюється, що суд задовольнив цивільний позов на відшкодування шкоди потерпілій стороні на загальну суму понад 200 тисяч гривень.

Раніше стало відомо, що підозрюваний у вбивстві сімейної пари біля будівлі Ленінського райсуду Миколаєва був їм винен 2,5 мільйона гривень.