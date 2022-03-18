Чоловікові, який розстріляв подружжя біля суду в Миколаєві, дали довічний термін

Як стало відомо, Жовтневий районний суд Миколаєва виніс вирок 52-річному чоловікові за подвійне вбивство. Нагадаємо, що 30 січня 2019 житель Миколаєва з рушниці розстріляв подружню пару з Одеси біля будівлі Ленінського райсуду Миколаєва. За повідомленням пресслужби прокуратури Миколаївської області, вбивцю засудили до довічного позбавлення волі.
Уточнюється, що суд задовольнив цивільний позов на відшкодування шкоди потерпілій стороні на загальну суму понад 200 тисяч гривень.
Раніше стало відомо, що підозрюваний у вбивстві сімейної пари біля будівлі Ленінського райсуду Миколаєва був їм винен 2,5 мільйона гривень.
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