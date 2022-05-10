Чоловікові, який передав військовим рф інформацію про підземні тунелі "Азовсталі", оголосили підозру

19:36 10 травня Київ, Україна

Електромонтеру з ремонту та обслуговування електрообладнання "Азовсталі", який передав окупантам інформацію про підземні тунелі на "Азовсталі", повідомили про підозру у державній зраді.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний передав військам росії інформацію про розташування підземних тунелів, сховищ та комунікацій на території металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі. З початку військової агресії росії тунелі використовували українські бійці, які тримають оборону міста і ведуть бойові дії із загарбниками, а також громадяни, які там переховувалися.

Отриману інформацію окупанти зафіксували на відео та поширили в Інтернеті, щоб провести пропагандистську діяльність та демотивувати бійців Маріуполя.

Оскільки чоловік продовжує перебувати на тимчасово окупованій військами росії території, про підозру йому повідомили заочно.

Маріупольця звинувачують у державній зраді, скоєній в умовах військового стану, та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Йому загрожує позбавлення волі на 15 років або довічно із конфіскацією майна. 