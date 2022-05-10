Чоловікові, який передав військовим рф інформацію про підземні тунелі "Азовсталі", оголосили підозру

Електромонтеру з ремонту та обслуговування електрообладнання "Азовсталі", який передав окупантам інформацію про підземні тунелі на "Азовсталі", повідомили про підозру у державній зраді.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, підозрюваний передав військам росії інформацію про розташування підземних тунелів, сховищ та комунікацій на території металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі. З початку військової агресії росії тунелі використовували українські бійці, які тримають оборону міста і ведуть бойові дії із загарбниками, а також громадяни, які там переховувалися.
Отриману інформацію окупанти зафіксували на відео та поширили в Інтернеті, щоб провести пропагандистську діяльність та демотивувати бійців Маріуполя.
Оскільки чоловік продовжує перебувати на тимчасово окупованій військами росії території, про підозру йому повідомили заочно.
Маріупольця звинувачують у державній зраді, скоєній в умовах військового стану, та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1 КК України).
Йому загрожує позбавлення волі на 15 років або довічно із конфіскацією майна.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, підозрюваний передав військам росії інформацію про розташування підземних тунелів, сховищ та комунікацій на території металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі. З початку військової агресії росії тунелі використовували українські бійці, які тримають оборону міста і ведуть бойові дії із загарбниками, а також громадяни, які там переховувалися.
Отриману інформацію окупанти зафіксували на відео та поширили в Інтернеті, щоб провести пропагандистську діяльність та демотивувати бійців Маріуполя.
Оскільки чоловік продовжує перебувати на тимчасово окупованій військами росії території, про підозру йому повідомили заочно.
Маріупольця звинувачують у державній зраді, скоєній в умовах військового стану, та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1 КК України).
Йому загрожує позбавлення волі на 15 років або довічно із конфіскацією майна.
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