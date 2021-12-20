Чоловік виростив вдома 440 кущів конопель

Поліція Києва повідомила про підозру злочинцеві, який організував у себе вдома конопляну плантацію. Зараз правоохоронці відпрацьовують коло спільників.
В результаті обшуків за місцем проживання злочинця і облаштованій теплиці поліцейські виявили 440 кущів конопель, а також висушені суцвіття.
Власнику плантації повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України (незаконний посів та вирощування конопель). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Санкцією статті передбачено до 7 років позбавлення волі.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Деснянського УП ГУНП в Києві з процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 3 і оперативного супроводження Служби безпеки України.
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