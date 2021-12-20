Чоловік виростив вдома 440 кущів конопель

16:04 23 липень Київ, Україна

Поліція Києва повідомила про підозру злочинцеві, який організував у себе вдома конопляну плантацію. Зараз правоохоронці відпрацьовують коло спільників.

"За даними слідства, зловмисник організував і налагодив за місцем проживання незаконний посів і вирощування конопель. Теплиці були оснащені системою поливу, вентиляцією і освітленням ", - повідомила прес-служба прокуратури міста Києва у четвер, 23 липня.

В результаті обшуків за місцем проживання злочинця і облаштованій теплиці поліцейські виявили 440 кущів конопель, а також висушені суцвіття.

Власнику плантації повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України (незаконний посів та вирощування конопель). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкцією статті передбачено до 7 років позбавлення волі.



Досудове розслідування здійснюють слідчі Деснянського УП ГУНП в Києві з процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 3 і оперативного супроводження Служби безпеки України.