Чоловік у Дніпрі відкрив підпільний центр "Партії Шарія" і готувався до заворушень

14:44 09 січня Київ, Україна





Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



До міста ймовірний організатор осередку потрапив із Донбасу під виглядом переселенця.



Він був на постійному зв'язку з представниками Шарія за кордоном, а підпільне відділення політсили облаштував у власному будинку, кажуть у У Дніпрі співробітники СБУ викрили підпільний центр забороненої "Партії Шарія", який, за їхніми словами, готувався проводити масові заворушення у регіоні.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.До міста ймовірний організатор осередку потрапив із Донбасу під виглядом переселенця.Він був на постійному зв'язку з представниками Шарія за кордоном, а підпільне відділення політсили облаштував у власному будинку, кажуть у

СБУ.

"Для конспірації контактував виключно з "перевіреними" особами та максимально приховував адресу свого проживання", - розповідають спецслужби.

Під час обшуків у нього знайшли інструкції з алгоритму дій щодо провокації масових заворушень під час громадських заходів, а також "угоди" партійців про нерозголошення інформації про свою підривну діяльність проти України.



Також, судячи з опублікованих фото, знайшли багато перепусток із написом "Преса".

"Зловмисники готувалися до проведення вуличних акцій на підтримку російських окупантів у разі наближення лінії фронту чи захоплення регіону", – уточнюють есбівці.

Провадження відкрили за статтею про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.



Нагадаємо, що минулого року в Україні повністю заборонили діяльність 12 проросійських політичних сил, серед яких "Опозиційна платформа – За життя".