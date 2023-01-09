Чоловік у Дніпрі відкрив підпільний центр "Партії Шарія" і готувався до заворушень

У Дніпрі співробітники СБУ викрили підпільний центр забороненої "Партії Шарія", який, за їхніми словами, готувався проводити масові заворушення у регіоні.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
До міста ймовірний організатор осередку потрапив із Донбасу під виглядом переселенця.
Він був на постійному зв'язку з представниками Шарія за кордоном, а підпільне відділення політсили облаштував у власному будинку, кажуть у
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
До міста ймовірний організатор осередку потрапив із Донбасу під виглядом переселенця.
Він був на постійному зв'язку з представниками Шарія за кордоном, а підпільне відділення політсили облаштував у власному будинку, кажуть у
СБУ.
Під час обшуків у нього знайшли інструкції з алгоритму дій щодо провокації масових заворушень під час громадських заходів, а також "угоди" партійців про нерозголошення інформації про свою підривну діяльність проти України.
Також, судячи з опублікованих фото, знайшли багато перепусток із написом "Преса".
Провадження відкрили за статтею про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.
Нагадаємо, що минулого року в Україні повністю заборонили діяльність 12 проросійських політичних сил, серед яких "Опозиційна платформа – За життя".
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