Чоловік влаштував дебош в аеропорту "Бориспіль"

Прикордонники міжнародного аеропорту "Бориспіль" затримали чоловіка, який знаходився в списку розшукуваних осіб.
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби в п'ятницю, 23 жовтня.
Відзначається, що чоловік прибув в країну рейсом з Мінська. Під час проходження паспортного контролю інспектор ДПС зафіксував спрацювання бази даних правоохоронних органів. З'ясувалося, що чоловік перебуває у розшуку поліції за скоєння крадіжки.
Правопорушника затримали, склали відповідні матеріали і передали співробітникам поліції.
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