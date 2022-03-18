Чоловік влаштував дебош в аеропорту "Бориспіль"

10:39 23 жовтня Київ, Україна

Прикордонники міжнародного аеропорту "Бориспіль" затримали чоловіка, який знаходився в списку розшукуваних осіб.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби в п'ятницю, 23 жовтня.



Відзначається, що чоловік прибув в країну рейсом з Мінська. Під час проходження паспортного контролю інспектор ДПС зафіксував спрацювання бази даних правоохоронних органів. З'ясувалося, що чоловік перебуває у розшуку поліції за скоєння крадіжки.

"Коли українець зрозумів, що з пункту пропуску він попрямує до відділення поліції - почав нецензурно лаятися, поривався до бійки і встиг розбити монітор комп'ютера", - йдеться в повідомленні.

Правопорушника затримали, склали відповідні матеріали і передали співробітникам поліції.