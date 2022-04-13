Чоловік три роки пробув у рабстві у "конотопської відьми"

06:42 19 листопада Київ, Україна

Конотопський міський районний суд залишив на волі рабовласницю, яка три роки утримувала в неволі колишнього в'язня.

Рік тому на Сумщині звільнили з трудового рабства жителя Хмельницької області, про це повідомили в пресслужбі поліції області.



Історія поневірянь 35-річного чоловіка почалася в 2016 році. Саме тоді він вийшов з місць позбавлення волі і приїхав до Києва в пошуках роботи. На залізничному вокзалі до нього підійшла жінка і запропонувала тимчасову роботу з пристойною оплатою. Їхати потрібно було в Конотоп - саме там знаходилося господарство жінки, в якому йому запропонували працювати.



Але після приїзду у нього відібрали документи. Чоловіка змусили виконувати найважчу роботу, годували помиями, а поселили в господарській будівлі - разом з худобою. Ні про яку оплату праці взагалі мова не йшла, а всі спроби втекти припиняли родичі засудженої, які погрожували йому розправою.



Коли у чоловіка виникли проблеми зі здоров'ям, він поскаржився на погане самопочуття, але на це ніхто не звернув уваги. Врятував потерпілого випадок. Його послали купити щось в магазині, але по дорозі чоловікові стало погано, викликали швидку, яка і доставила його в лікарню, де зробили операцію.



Перебуваючи в лікарні, чоловік звернувся в поліцію, за його заявою відразу відкрили кримінальне провадження.



Найцікавіше, що потерпілий, який три роки пробув у трудовому рабстві, просив суд суворо не карати його кривдницю.



Раніше не судиму жінку Конотопський міськрайонний суд Сумської області засудив до п'яти років позбавлення волі з трирічною відстрочкою.