Чоловік намагався виїхати з України, сховавшись у бебі-бокс

16:41 16 березня Київ, Україна

На кордоні з Молдовою прикордонники викрили незвичайного «пасажира». Його виявили у пункті пропуску "Россошани" в автомобілі марки Рено, на якому їхала жінка з двома своїми дітьми.



Перевіривши їхні документи, прикордонники оглянули ще й багажник авто, де виявили у бебі-боксі 37-річного чоловіка. Як з'ясувалося, таким чином дружина намагалася перевезти по той бік кордону батька своїх дітей.

Охоронці кордону не пропустили «пасажира», оскільки на період воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено.

Наразі встановлюються обставини правопорушення. На громадянина України склали адміністративні документи за спробу порушення державного кордону. Також складено документи й на його дружину за статтею 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).