Чоловік намагався ввезти в Україну діаманти на 2 млн гривень

16:06 02 липня Київ, Україна





Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.



Увечері 1 липня в аеропорту при оформленні рейсу «Стамбул - Київ» прикордонники спільно зі співробітниками СБУ та працівниками Київської митниці провели огляд багажу і ручної поклажі одного з пасажирів рейсу. Співробітники прикордонної служби Міжнародного аеропорту Бориспіль виявили контрабанду дорогоцінних каменів у пасажира, який прибув зі Стамбула Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.Увечері 1 липня в аеропорту при оформленні рейсу «Стамбул - Київ» прикордонники спільно зі співробітниками СБУ та працівниками Київської митниці провели огляд багажу і ручної поклажі одного з пасажирів рейсу.



"У речах 36-річного громадянина України правоохоронці виявили 9 каблучок з білого золота, прикрашених діамантами, один діамант жовтого кольору з сертифікатом HRD і 6 паперових згортків з діамантами різних розмірів і ваги", - йдеться в повідомленні.



За результатами огляду складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України.



Попередня вартість виявлених діамантів досягає 2 млн грн.



Як повідомила Державна митна служба України в Телеграмі, пасажир для проходження митного контролю скористався спрощеною системою «зелений коридор».



На питання співробітників митниці про наявність у нього товарів, що підлягають декларуванню, він дав негативну відповідь і сказав, що має тільки особисті речі.



Поліетиленовий пакетик з дев'ятьма каблучками з білого металу зі вставками з прозорого каменю і один діамант в конверті з сертифікатом виробника були виявлені при перевірці ручної поклажі пасажира, серед його особистих речей.



"Після цього чоловікові нічого не залишалося, як видати ще один поліетиленовий пакетик, в якому знаходилися шість коробочок з прозорими безбарвними каменями. Все це він переміщував в спідній білизні, яка була надіта на ньому", - відзначили в Держмитслужбі.