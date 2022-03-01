Чоловік намагався незаконно ввезти 120 тис. фунтів стерлінгів в Україну

16:10 06 жовтень Київ, Україна

Прикордонна служба під час митного огляду виявила в мікроавтобусі, який належить громадянину України, коробки, заповнені валютою.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Коробки з банкнотами виявили сьогодні в пункті пропуску "Шегині" під час оформлення мікроавтобуса Mercedes, яким повертався з-за кордону 36-річний українець. Під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники ініціювали спільний зі співробітниками митниці поглиблений огляд", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що попередньо, в коробках знаходилося понад 120 тис. фунтів стерлінгів.