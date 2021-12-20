Чоловік намагався незаконно перетнути українсько-російський кордон

19:22 09 липень Київ, Україна

Чоловік хотів опинитися в Росії обійшовши пункт пропуску - його зафіксував тепловізор, потім зупинили інженерні загородження, а потім затримали прикордонники.



Близько опівночі чоловік з'явився у лінії інженерних загороджень і намагався потрапити з Гоптівки в село Гоптівка (Росія). Про це повідомив в Держприкордонслужбі України.



"Непроханого гостя" зафіксували стаціонарні тепловізійні камери прикордонників. Порушника затримали після того, як він переліз через загороджувальний паркан. За спробу незаконного перетину кордону на чоловіка склали адміністративний протокол.



На відео можна розглянути, що порушник спочатку "відправив" в сусідню країну свої речі, просунувши їх під парканом. Потім він поклав кофту на "колючий дріт" і, тримаючись за неї, переліз через паркан. Однак тапок чоловіки залишився "на батьківщині" і він намагався дістати його, розмахуючи кофтою по землі.