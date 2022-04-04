Чоловік відкрив стрілянину по людях: у Києві ввели спецоперацію Гром

12:20 07 липня Київ, Україна

На проспекті Голосіївському в столиці мешканець одного з будинків влаштував стрілянину, в результаті якої були поранені співробітник поліції і цивільна особа. У Києві введена спецоперація Гром.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

"За попередньою інформацією, співробітники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту в квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник приміщення вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліціянтів", - йдеться в повідомленні.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, в результаті події поліціянт отримав вогнепальне поранення руки, інша людина поранена в обличчя. Після цього стрілець закрився в квартирі.

"Зараз в столиці введена спеціальна поліційна операція із затримання зловмисника. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Вживаються всі заходи, спрямовані на затримання правопорушника. Задіяні спецпризначенці", - додав Крищенко.

Згідно з інформацією Telegram-каналу Київ Оперативний, подія трапилася на Голосіївському проспекті, 58. Зараз на місці знаходяться як мінімум сім поліційних екіпажів.