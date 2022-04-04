Чоловік відкрив стрілянину по людях: у Києві ввели спецоперацію Гром
12:20 07 липня Київ, Україна
На проспекті Голосіївському в столиці мешканець одного з будинків влаштував стрілянину, в результаті якої були поранені співробітник поліції і цивільна особа. У Києві введена спецоперація Гром.
Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.
"За попередньою інформацією, співробітники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту в квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник приміщення вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліціянтів", - йдеться в повідомленні.
За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, в результаті події поліціянт отримав вогнепальне поранення руки, інша людина поранена в обличчя. Після цього стрілець закрився в квартирі.
"Зараз в столиці введена спеціальна поліційна операція із затримання зловмисника. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Вживаються всі заходи, спрямовані на затримання правопорушника. Задіяні спецпризначенці", - додав Крищенко.
Згідно з інформацією Telegram-каналу Київ Оперативний, подія трапилася на Голосіївському проспекті, 58. Зараз на місці знаходяться як мінімум сім поліційних екіпажів.
"Все обгороджено. Постраждалі правоохоронці госпіталізовані. За попередньою інформацією, сам стрілець застрелився... Інформація уточнюється", - зазначає видання.
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