Чоловік завдав 47 ножових поранень другу і втік: у Києві поліція затримала підозрюваного в умисному вбивстві (ФОТО)

Київською поліцією затримано чоловіка за підозрою у скоєнні умисного вбивства. Йому загрожує до п'ятнадцяти років за ґратами.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
До чергової частини управління поліції Шевченківського району надійшов дзвінок від жінки, в якому вона повідомляла, що нею було виявлено тіло чоловіка. На місце одразу ж виїхали оперативники, криміналісти та судово-медичний експерт.
На місці було встановлено, що жінка, що дзвонила, є адміністратором хостелу по вулиці Жилянській. Чоловік, якого вона виявила, заселився разом із своїм другом у номер напередодні увечері.
Попередньо слідчою групою встановлено, що вночі в номері, де заселилися чоловіки, стався конфлікт, внаслідок чого один із них завдав 47 ножових поранень і втік. Від одержаних травм потерпілий помер на місці.
У ході розшукових робіт протягом години неподалік місця події правоохоронцями було затримано підозрюваного. Проти нього порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з позбавленням волі до 15 років.
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