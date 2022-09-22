Чоловік завдав 47 ножових поранень другу і втік: у Києві поліція затримала підозрюваного в умисному вбивстві (ФОТО)

Київською поліцією затримано чоловіка за підозрою у скоєнні умисного вбивства. Йому загрожує до п'ятнадцяти років за ґратами.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До чергової частини управління поліції Шевченківського району надійшов дзвінок від жінки, в якому вона повідомляла, що нею було виявлено тіло чоловіка. На місце одразу ж виїхали оперативники, криміналісти та судово-медичний експерт.

На місці було встановлено, що жінка, що дзвонила, є адміністратором хостелу по вулиці Жилянській. Чоловік, якого вона виявила, заселився разом із своїм другом у номер напередодні увечері.