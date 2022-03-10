Чоловік побив сестру і викинувся з вікна

13:52 10 червень Київ, Україна

В один зі спальних районів Рівного довелося виїжджати двом каретам швидкої допомоги, спочатку медична допомога знадобилася жінці, а потім чоловікові, який її побив.

Про це повідомляє пресслужба Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги в Facebook.



Подія трапилася ввечері в середу, 9 червня. До одного з будинків приїхала карета швидкої. Лікарі прибули на виклик жінки, яка розповіла, що її сильно побив брат.



Поки медики займалися потерпілою, з сусідньої квартири на сьомому поверсі випав її 30-річний брат.

"Спочатку він впав на козирок під'їзду, потім - на карету швидкої, а потім і на водія швидкої. Саме він, за словами жінки, яка викликала швидку, завдав їй тілесні ушкодження. На місце події прибула ще одна бригада швидкої", - йдеться в повідомленні.

Медики спробували врятувати чоловіка, проте нічим допомогти йому не змогли. Він помер.



У жінки діагностували численні садна, струс головного мозку і закриту черепно-мозкову травму. Її госпіталізували. Водій швидкої допомоги не постраждав.