Чоловік з мисливської рушниці вистрілив у співмешканку, а потім у себе

07:08 02 квітень Київ, Україна

Поліція Одеської області розслідують обставини трагедії, яка сталася 30 березня в одному з приватних домоволодінь Любашівської селищної громади.

За словами 19-річного сина подружжя, увечері 30 березня родина приймала гостей, а коли ті пішли - сталося непоправне. Хлопець бачив, як батьки йшли по коридору на вулицю. У цей момент батько несподівано вистрілив в матір зі своєї рушниці, яка була у нього в руках. Жінка впала на підлогу і чоловік кинувся до неї, а коли усвідомив, що накоїв, з тієї ж зброї вистрілив собі в підборіддя.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Одеській області.

40-річних постраждалих негайно госпіталізували, проте поранення жінки виявилося несумісним з життям.

Зараз чоловік, який стріляв, прооперований і знаходиться в лікарні під наглядом поліціянтів. Йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство»), яка передбачає ув'язнення на термін від семи до п'ятнадцяти років.



Сім'я за місцем проживання характеризується позитивно. Слідчі встановлюють, що стало приводом для подібного вчинку чоловіка.