Мумія в квартирі: зловмисники зберігали тіло небіжчика, щоб заволодіти його житлом

19:41 15 липня Київ, Україна

Група зловмисників зберігала муміфіковане тіло пенсіонера в квартирі, поки здійснювалася операція купівлі-продажу.

Про це повідомляє прокуратура Києва у четвер, 15 липня.



Згідно з матеріалами слідства, злочинну групу організував місцевий адвокат. До злочинної діяльності чоловік залучив ще кількох людей.



Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"У ході розслідування злочинної діяльності встановлено, що вказані особи незаконно заволоділи квартирою самотнього літнього чоловіка на вул. О. Теліги, підробивши для цього договір купівлі-продажу, датований 2010 роком і нібито завірений нотаріусом, яка померла в лютому 2021 року", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Згодом інший нотаріус вніс на підставі цього документа неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на користь підставної особи.

Встановлено, що законним власником квартири був киянин 1932 р.н., який помер при нез'ясованих обставинах в своїй квартирі і муміфіковане тіло якого тривалий час там знаходилося.



За даними слідства, не пізніше січня 2021 зловмисники виявили в квартирі тіло дідуся, проте не повідомили про його смерть в правоохоронні органи, рідним або до уповноважених державних органів, і не вжили заходів щодо його поховання. Однак розробили злочинний план заволодіння цим житлом, при реалізації якого тіло померлого весь час залишалося в квартирі.

"Зробивши операцію з нерухомістю, зловмисники вирішили позбутися тіла шляхом таємного переміщення з квартири в крематорій для спалювання. Для цього учасники групи планували використовувати підроблене свідоцтво про смерть, згідно з яким вказаний чоловік помер нібито 4 липня 2021 року", - повідомили в прокуратурі.

Для виконання плану зловмисники підшукали осіб, які за 1000 доларів США погодилися таємно вночі на автомобілі перевезти муміфіковане тіло в спеціальному мішку в крематорій.



14 липня 2021 року в ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали організатора групи та одного з її членів після передачі грошових коштів виконавцю за вивезення тіла.



Затриманим особам готується повідомлення про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.



Встановлюються інші епізоди злочинної діяльності.