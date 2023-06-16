Мости у Миколаївській області під водою: наслідки підриву Каховської ГЕС

10:15 07 червня Київ, Україна

Внаслідок підриву Каховської ГЕС, мости у Снігурівському районі Миколаївської області виявилися зруйнованими і під водою, як повідомив голова Снігурівської МВА Іван Кухта у Telegram 7 червня.

Особлива увага приділяється місту в селі Єлизаветівка, який повністю зруйновано, а також мосту в селі Галаганівка, що виявився повністю затопленим.

Наразі відкрито сполучення між Снігурівкою та населеними пунктами с. Василівка, с. Євгенівка, з. Павлівка та с. Тамарине.
"У громаді проводяться заходи щодо евакуації мешканців трьох будинків, а також 43 городи, які виявилися підтопленими. Вода проникає в будинки. Оперативний штаб продовжує працювати у цілодобовому режимі", - зазначив Кухта.