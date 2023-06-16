Мости у Миколаївській області під водою: наслідки підриву Каховської ГЕС

10:15 07 червня Київ, Україна

Внаслідок підриву Каховської ГЕС, мости у Снігурівському районі Миколаївської області виявилися зруйнованими і під водою, як повідомив голова Снігурівської МВА Іван Кухта у Telegram 7 червня.



Особлива увага приділяється місту в селі Єлизаветівка, який повністю зруйновано, а також мосту в селі Галаганівка, що виявився повністю затопленим.



Наразі відкрито сполучення між Снігурівкою та населеними пунктами с. Василівка, с. Євгенівка, з. Павлівка та с. Тамарине.