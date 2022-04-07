Москва: величезний бетонний блок впав на автомобіль

17:16 10 листопада Київ, Україна

У Росії на Московській кільцевій автомобільній дорозі (МКАД) бетонний блок розчавив легковий автомобіль, водій дивом уцілів.

Поліція перекрила рух по двох смугах на Рубльовському шосе, повідомляють російські ЗМІ у вівторок, 10 листопада.





Відзначається, що впала частина конструкції моста, яка є обмежувачем висоти для проїзду вантажних автомобілів розміром 5 на 20 метрів. Попередньо, обвал стався через технологічні порушення при заливці бетоном обмежувача висоти - опалубка не витримала навантаження.

Водій розбитого автомобіля дивом не постраждав і навіть зміг сам вибратися з салону машини. На місце події прибули поліціянти і представники комунальних служб. Деталі інциденту з'ясовуються.