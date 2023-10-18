Потужний вибух у Севастополі: морський та наземний транспорт зупинено

18:45 18 жовтня Київ, Україна

Сьогодні, 18 жовтня, у Севастополі стався сильний вибух, внаслідок чого було увімкнено сигнал повітряної тривоги.

Інформацію про це розповсюдили місцеві Telegram-канали.

За даними місцевих жителів, вибух стався о 17:34 за місцевим часом і був чутний у центральній частині міста. Після вибуху спрацювали сирени повітряної тривоги, що призвело до припинення руху морського та наземного громадського транспорту. Деякі мешканці також повідомляють про пошкодження вікон у їхніх будинках внаслідок вибуху.

Слід зазначити, що російські Telegram-канали стверджують, що це є наслідком спроби України атакувати Севастополь за допомогою ракети "Нептун". Крім того, видно стовп диму над містом.