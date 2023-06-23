Потужний вибух в окупованому Маріуполі: партизани знищили чотирьох рашистів

09:49 23 червня Київ, Україна

В окупованому місті Маріуполь стався потужний вибух, який супроводжували дії партизанських загонів, що успішно знищили чотирьох окупантів, які захопили приватний будинок місцевих жителів.



Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, повідомив про цей інцидент.



В офіційному повідомленні зазначається, що після вибуху "Маріупольський Опір" стверджує про ліквідацію не менше чотирьох окупантів-офіцерів.



Зазначається, що вони проникли до приватного будинку, який використовувався для тимчасового проживання евакуйованих жителів Маріуполя, що у Приморському районі неподалік Маріупольського морського порту.