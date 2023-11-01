Потужний вибух в окупованому Маріуполі

16:21 01 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 1 листопада, в окупованому Маріуполі стався потужний вибух, який супроводжувався застосуванням димового маскування. Про це повідомив Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя.



Джерелом вибуху, за його словами, стали російські сили ППО у районі підприємства "Азовсталь". В той самий час, в порту Маріуполя було створено димове маскування, аналогічне тому, яке використовувалося в Криму. Це набуває особливої ваги, враховуючи наявність судна морського класу в порту. Андрющенко наголосив, що подробиці та наслідки інциденту уточнюються.



Радник мера також опублікував фотографії неба над Маріуполем, зазначаючи, що російська авіація та ППО виявляють нервозність. У коментарі до фотографій він навіть пожартував, припускаючи, що вони можуть знову "підбивати один одного".