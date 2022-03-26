Потужний вибух прогримів в центрі Лондона

"Три комерційні об'єкти під залізничними арками повністю горять, а також чотири автомобілі і телефонна будка біля залізничного вокзалу Elephant & Castle. Дороги перекриті, і людям рекомендується уникати відвідування цього району, тримати вікна і двері закритими", - йдеться в повідомленні, опублікованому в акаунті служби в Twitter.