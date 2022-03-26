Потужний вибух прогримів в центрі Лондона

Біля станції метро Elephant & Castle в Лондоні прогримів вибух, спровокувавши велику пожежу. Причини події з'ясовують.
"Три комерційні об'єкти під залізничними арками повністю горять, а також чотири автомобілі і телефонна будка біля залізничного вокзалу Elephant & Castle. Дороги перекриті, і людям рекомендується уникати відвідування цього району, тримати вікна і двері закритими", - йдеться в повідомленні, опублікованому в акаунті служби в Twitter.
На місці спалаху працюють 10 пожежних машин і 70 пожежників. Про постраждалих нічого не відомо.
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