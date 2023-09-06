Потужний циклон Ханса приніс у Швецію повінь: затопило порт Гетеборга

16:48 08 серпня Київ, Україна

Поки південь України продовжує згоряти під палючим сонцем, в Європі вирують циклони з повенями та градом. Потужний циклон Ханса приніс велику кількість опадів. Через зливи річка Гета вийшла з берегів і затопила Рибний порт міста Гетеборг на західному узбережжі Швеції. Про це повідомляє телеканал SVT.

Варто зазначити, що портова площа, на якій між будівлею рибного аукціону та річкою зазвичай паркуються машини, повністю затоплено водою. Рівень води досяг в окремих місцях 70-80 см.

Сильний вітер наздоганяє морську воду в гирлі Гети, що розливається по низовині вздовж річкового русла. Міська влада Гетеборга закрила забір води з річки, оскільки існує ризик, що в Гету можуть потрапити неочищені стічні води з очисних споруд вище за течією.

Шведська метеослужба оголосила "червоне попередження" у п'яти провінціях країни. Найсильніший удар стихії припав на західне узбережжя, південну провінцію Сконе та острів Готланд.

Нагадаємо, що днями сильний град товщиною 30 см покрив вулиці в німецькому місті Ройтлінген. Для розчищення вулиць від великих відкладень льоду комунальники залучали снігоприбиральні машини.

Наприкінці липня в італійському місті Аццано-Дечімо знайшли градину в 19 см у діаметрі - такий град вважають найбільшим із тих, що коли-небудь випадав у країнах Європи.